Karabağ'da antiterör operasyonunun 24. saatinde Ermenistan silah bıraktı

Karabağ'da antiterör operasyonu
İkinci Karabağ savaşında aldığı yenilgi sonrası rahat durmayan Ermenistan, bölgede provokasyonlarını sürdürdü.
Yine Rusya'ya ve Batı'ya güvenen Ermenistan'ın bölgede çıkardığı çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı.
Ermenistan'ın provokasyonları sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Azerbaycan'dan son yapılan bilgilendirmeye göre operasyonun ilk gününde terörle mücadele operasyonları kapsamında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti; birçok Ermeni hedefi de imha edildi.
Öte yandan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından Ermenistan’da parlamento binası önünde toplanan protestocular, Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Başkent Erivan’daki parlamento binası önünde toplanan protestocular, Paşinyan’ı Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçılara destek olmadığı için eleştirerek, istifa etmeye çağırdı.