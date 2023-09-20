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Karabağ'da antiterör operasyonunun 24. saatinde Ermenistan silah bıraktı

Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun ilk gününde Ermeni hedefleri yerle bir edilirken 24 saat dolmadan Karabağ Ermenileri'nin silahları tamamen bırakmayı kabul ettiği ilan edildi.

Semih Bozkuş
12:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karabağ'da antiterör operasyonu

Karabağ'da antiterör operasyonu

İkinci Karabağ savaşında aldığı yenilgi sonrası rahat durmayan Ermenistan, bölgede provokasyonlarını sürdürdü.

Yine Rusya'ya ve Batı'ya güvenen Ermenistan'ın bölgede çıkardığı çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı.

Ermenistan'ın provokasyonları sonrası Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Azerbaycan'dan son yapılan bilgilendirmeye göre operasyonun ilk gününde terörle mücadele operasyonları kapsamında 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti; birçok Ermeni hedefi de imha edildi.

Öte yandan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da terörle mücadele operasyonu başlatmasının ardından Ermenistan’da parlamento binası önünde toplanan protestocular, Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Başkent Erivan’daki parlamento binası önünde toplanan protestocular, Paşinyan’ı Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçılara destek olmadığı için eleştirerek, istifa etmeye çağırdı.

İşte 20 Eylül itibariyle operasyonun ikinci gününde yaşananlar:
12.15
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eyvazov, "Ermenistan ayrılıkçıları bölgeyi terk ediyor. Karabağ'da Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi. Ateşkes Rus Barış Gücünün de katılımıyla gerçekleşti. Ermeni güçlerinin bölgeyi terk etmesi için süre verildi" ifadelerini kullandı.
12.00
Karabağ Ermenileri lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti. Rus haber ajansı IFAX,
"Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek"
dedi.
11.00
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Azerbaycan hukuken kendi topraklarında operasyon yürütüyor.
09.56
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirleri kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.
09.20
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov: Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik.
08.30
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Paşinyan'ı aradı

02:01
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

00.30
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
00.00
Ermenistan’da muhalefet, herkesi sokağa çıkmaya ve Paşinyan hükümetini devirmeye çağırdı.
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...


#Karabağ
#Antiterör Operasyonu
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı
#İlham Aliyev
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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