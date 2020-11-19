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KARABÜK

Karabük haberleri: Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı, kendisini eve kilitledi

Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı, kendisini eve kilitledi

Karabük'te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin apartmanın önünde karşılaştığı Onur T. hastaneye götürülürken, olaydan sonra kendisini eve kilitleyen Dilara T. ise polisin çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Dilara T. eşi Onur T.'yi sırtından bıçakladı.
Dilara T. eşi Onur T.'yi sırtından bıçakladı.

Olay, gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı. Bağrışma sesleri nedeniyle komşuların haberi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

DHA
Karabük'te Dilara T. (20), tartıştığı eşi Onur T.'yi (26) sırtından bıçakladı.
  • Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA
İhbar üzerine gelen sağlık ekibi apartmanın önünde karşılaştığı Onur T.'yi hastaneye götürdü.

Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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