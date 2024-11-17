Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

20:3917/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Prof. Dr. Münci Kalayoğlu
Prof. Dr. Münci Kalayoğlu

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir demans tedavisi gören, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti.

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve bir süredir demans tedavisi görmekteydi. İstanbul’daki evinde hayata veda eden 84 yaşındaki Kalayoğlu’nun cenaze töreninin Salı günü İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor.


#Münci Kalayoğlu
#karaciğer nakli
#doktor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi