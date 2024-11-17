Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve bir süredir demans tedavisi görmekteydi. İstanbul’daki evinde hayata veda eden 84 yaşındaki Kalayoğlu’nun cenaze töreninin Salı günü İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor.