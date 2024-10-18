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Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

14:4618/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti
Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında yaşamını yitirdi. Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Uluslararası İlişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Keyman yaşamını yitirdi. Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Keyman'ın cenaze töreni programı henüz netleşmedi.


"Sevenlerine ve öğretim camiamıza başsağlığı diliyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.


Altun mesajında,
"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğimiz, uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla akademiye önemli katkılar sunan kıymetli Prof. Dr. Fuat Keyman'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve öğretim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"
sözlerini kullandı.


Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir?

Prof. Dr. Keyman 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ'de tamamlayan Keyman, doktora derecesini "Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset" üzerine Carleton Üniversitesi'nden aldı.


Küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmış olan Keyman, 2013 yılında 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında
"Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı"
ödülünü kazandı.

Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yaptı.


Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşeleri ve televizyon programlarıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini paylaşan Keyman, uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazdı.


Sabancı Üniversitesi'ndeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 1994-2002'de Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ders veren Keyman, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.


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