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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Lokman Özdemir
12:014/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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Hilmi Şen
Hilmi Şen

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförü, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Hilmi Şen geçtiğimiz temmuz ayında partisi Yeniden Refah'tan istifa etmişti.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı
Hilmi Şen
, bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralı olarak Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen ve makam şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Şen'e yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin akrabası E.Ş. olduğu belirlendi.


Belediye başkanının yanında bulunan 3 kişi de saldırıda yaralandı.





Valilikten açıklama: Saldırgan yakalandı


Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada
"Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların tedavisine devam edilmektedir"
denildi.

YRP'li Güner duyurdu


Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Şen'in ölüm haberini X hesabından duyurdu;

Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.


Partisinden istifa etmişti


Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçimlerde belediye başkanı olarak seçilen Hilmi Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.



Kayyum atanan Mardin Belediyesi önünde toplanan DEM Partililer polis ekiplerine saldırdı

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, terör örgütüne üye olma suçundan görevden uzaklaştırılırken, DEM Parti yandaşları belediye binası önünde polislere saldırdı. Polis kalkanlarını tekmeleyen vandalların ellerine ne geçtiyse ekiplere fırlatmaları da dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde DEM'li bir şahsın, polis memurunun şapkasını alıp fırlattığı da görüldü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

#Kırıkkale
#Belediye
#Yeniden Refah Partisi

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