Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hilmi Şen
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförü, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Hilmi Şen geçtiğimiz temmuz ayında partisi Yeniden Refah'tan istifa etmişti.
Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı
Hilmi Şen
, bir kişi tarafından silahla vuruldu.
Ağır yaralı olarak Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen ve makam şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Şen'e yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin akrabası E.Ş. olduğu belirlendi.
Belediye başkanının yanında bulunan 3 kişi de saldırıda yaralandı.
Valilikten açıklama: Saldırgan yakalandı
Valilikten açıklama: Saldırgan yakalandı
Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada
"Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların tedavisine devam edilmektedir"
denildi.
YRP'li Güner duyurdu
YRP'li Güner duyurdu
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Şen'in ölüm haberini X hesabından duyurdu;
Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Partisinden istifa etmişti
Partisinden istifa etmişti
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçimlerde belediye başkanı olarak seçilen Hilmi Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.
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