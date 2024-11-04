Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, terör örgütüne üye olma suçundan görevden uzaklaştırılırken, DEM Parti yandaşları belediye binası önünde polislere saldırdı. Polis kalkanlarını tekmeleyen vandalların ellerine ne geçtiyse ekiplere fırlatmaları da dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde DEM'li bir şahsın, polis memurunun şapkasını alıp fırlattığı da görüldü. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.