Belediye Başkanı Hilmi Şen'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü açıkladı

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü, akrabası olduğu ileri sürülen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tahkikat sürerken saldırganın ilk ifadesi ise ortaya çıktı.
Olay, sabah saat 10.00 civarında gerçekleşti. İddialara göre Başkan Şen, akrabası olduğu belirtilen E.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.Ş., tabancasını çekerek Başkan Şen, şoförü Çelikkol ve Ömer Şengül ile Koray Kaya'ya ateş etti.
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, şüpheli E.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.
"Silahlı kavga çıktı"
Saldırgan akrabası çıktı
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi.
Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.