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Belediye Başkanı Hilmi Şen'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü açıkladı

Belediye Başkanı Hilmi Şen'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü açıkladı

Lokman Özdemir
14:284/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hilmi Şen
Hilmi Şen

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü, akrabası olduğu ileri sürülen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tahkikat sürerken saldırganın ilk ifadesi ise ortaya çıktı.

Kırıkkale
'nin
Balışeyh
ilçesinde belediye garajında düzenlenen silahlı saldırı sonucu Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saat 10.00 civarında gerçekleşti. İddialara göre Başkan Şen, akrabası olduğu belirtilen E.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.Ş., tabancasını çekerek Başkan Şen, şoförü Çelikkol ve Ömer Şengül ile Koray Kaya'ya ateş etti.


İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ancak Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, şüpheli E.Ş. polis tarafından gözaltına alındı.



"Silahlı kavga çıktı"


Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek,
"Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok"
dedi.

Şahsın yakalandığını belirten Makas,
"Fail elimizde. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanmış durumda. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın koordinesinde tüm tahkikat yapılacaktır"
diye konuştu.


Saldırgan akrabası çıktı


Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi.


Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Kırıkkale
#Balışeyh
#belediye

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