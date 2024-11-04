Kartal’da çöp dağları

CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu taştı.
Günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle ilçenin pek çok mahallesinde kötü kokular yayılmaya başladı. Belediyenin imdadına İBB ve diğer belediyeler yetişti. İBB ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş’tan gelen çöp toplama kamyonları bazı noktalardaki çöpleri temizledi.
VATANDAŞLAR TEMİZLEDİ
Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçileri, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınmaması üzerine grev kararı aldı. İşçilerin iş bırakmasının ardından çöpler toplamazken, sokaklar bina önleri ve çöp konteynerlerinin etrafında çöp dağları oluştu. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. Ağır koku ve grev nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Sosyal medyada sokakların çöple dolu haline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.