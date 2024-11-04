Kartal’da çöp dağları

CHP ile DEM’in 31 Mart’ta “kent uzlaşısı” ile Esenyurt’a belediye başkanı olan Ahmet Özer’in PKK üyeliğinden tutuklanması, CHP’nin dengesini bozdu. Tutuklamaya tepki için MYK üyeleri ve belediye başkanlarını İstanbul’da toplayan CHP lideri Özel’in çağrısına ABB Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal uymadı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın sosyal medya hesapları ise Yavaş’ı hem İstanbul’a gelmediği hem de Özer ile ilgili açıklamayı geç yaptığı için hedef aldı.