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Kartal’da çöp dağları

Kartal’da çöp dağları

04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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CHP’li Kartal Belediyesi’nde işçiler greve gitti, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu taştı.

Günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle ilçenin pek çok mahallesinde kötü kokular yayılmaya başladı. Belediyenin imdadına İBB ve diğer belediyeler yetişti. İBB ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş’tan gelen çöp toplama kamyonları bazı noktalardaki çöpleri temizledi.


VATANDAŞLAR TEMİZLEDİ

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçileri, devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınmaması üzerine grev kararı aldı. İşçilerin iş bırakmasının ardından çöpler toplamazken, sokaklar bina önleri ve çöp konteynerlerinin etrafında çöp dağları oluştu. Hafta içinde ilçenin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarındaki atıklar da caddelerde kaldı. Ağır koku ve grev nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Sosyal medyada sokakların çöple dolu haline ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. İlçe belediyesi ekiplerince toplanamayan çöpleri bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.



CHP'li belediyelerin 'telif' kurnazlığı: Konser kılıfıyla Sayıştay'dan kaçırılan paralar nereye aktarılıyor?

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı konserleri için şarkıcılara milyonlarca lira aktarmasının ardında yatan gerçekleri tvnet'te anlattı. Belediyelerin, yasal boşluk nedeniyle, 'konserler için sanatçılara verdiği paraları kimseye izah etmek zorunda olmadığını' vurgulayan Kılıçarslan, "Bir halt yemek istiyorsan en iyi alanlar buralar. Telif meselesine giren konularda derin bir yasal boşluk var, CHP’li belediyeler de bunu fark etmiş durumda." diye konuştu. Sanatçılara elden paralar verildiğini, bunların fatura dahi edilmediğini 'CHP-sergi' örneğiyle anlatan Kılıçarslan, "Ayda 4 konser, sergiden 10 milyon lira kenara koyup ister cebine atar, ister PKK’ya aktarır. Esenyurt’ta, Diyarbakır'da olabileceği gibi." ifadelerini kullandı.


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