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TRABZON

Karadeniz'de orman yangını sayısı 69'a yükseldi: 4 il yangınla boğuşuyor

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Karadeniz'de 69 noktada yangın
Karadeniz'de 69 noktada yangın

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada örtü ve orman yangını çıktı. Saat 17.00’den sonra bölgelerden peş peşe yangın ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Yangınlara belediye itfaiye ekipleri ile orman işçileri ve AFAD ekipleri çok sayıda araçla müdahale ediyor. Çalışmalara, vatandaşlar da destek veriyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ: SABOTAJ BULGUSU YOK

Trabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.
  • Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar. Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.
DHA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan yangınlar.

'22 İLDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ'

Trabzon'da 8 noktada yangınların sürdüğünü söyleyen Karacabey, "Rüzgarın gün içinde çok şiddetlenmeyeceği bilgisini aldık. Şu anda 48 araç, 250 kişilik personel, belediyelerimize ait itfaiye aracı, 12 iş makinesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Trabzon'a ülkemizin değişik illerinden 22 farklı noktadan da ekiplerimizi sevk ettik. İnşallah kısa sürede kontrol altına almayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

DHA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.

AA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.
DHA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.

DHA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.

AA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.

AA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.

AA
Karadeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangını.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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