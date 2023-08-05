Karadeniz'de sıcak temas: Ukrayna, Novorossiysk Limanı’nı vurdu

Rusya’nın Tahıl Anlaşması’ndan çekildiğini ilan etmesi ve Ukrayna limanlarını hedef alan saldırılarının ardından Karadeniz’de dikkati çeken bir tırmanma yaşanıyor. Rus ordusunun Ukrayna limanlarını füze ve ihalarla hedef alan saldırıları ardından harekete geçen Ukrayna ordusu da Rus donanmasını insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alan saldırılarını yoğunlaştırdı. Son olarak, Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan ve önemli bir ihracat limanı olan stratejik Novorossiysk Askeri Deniz Üssü’ne dün İDA’lar ile saldırı düzenledi. Saldırı sonucu, rusya’nın en büyük tank çıkarma gemilerinden “Olenegorskiy Gornyak” ağır hasar alırken, geminin denizde yan yatmış halde römorklarla kıyıya çekilmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İDA’ların vurduğu limanda da hasar olduğu kaydedildi. Rusya ise İDA saldırısını savuşturduğunu iddia etti. Ukraynalıların Karadeniz’de kullandığı insansız deniz araçları geçtiğimiz günlerde ilk defa görülmüştü. Ukrayna’nın Karadeniz’de ve Kırım yarımadasında Rus filosuna saldırmak için kullandığı ‘sır silah’ ABD yayın organı CNN tarafından ilk kez görüntülenmişti. Kurşun grisi insansız Deniz Aracı yüzlerce kilo patlayıcı taşıma kapasitesine sahip ve yaklaşık 800 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Ukrayna tarafından tasarlanıp üretilen insansız deniz aracının uzaktan kumandalı olduğu ve saldırıların yanı sıra keşif ve gözetleme görevleri için de kullanılabileceği belirtiliyor.