Karadeniz'e gönderiyor: İki ABD savaş gemisi Türkiye'ye geliyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsünü gelecek yıl açmaya hazırlanırken bir yandan da Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdiklerini belirterek "Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz" dedi.