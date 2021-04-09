Gündem Karadenize gönderiyor İki ABD savaş gemisi Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

Karadeniz'e gönderiyor: İki ABD savaş gemisi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gelecek hafta 2 savaş gemisini Türkiye'ye göndereceğini açıkladı. Bakanlık, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden Diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadenize gönderiyor: İki ABD savaş gemisi Türkiyeye geliyor
Foto: Arşiv.

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanıyor. İki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor.

  • Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri’nde. Amerikan basını Pentagon’un Karadeniz’e savaş gemisini gönderebileceğini duyurmuştu.

ABD’nin iki savaş gemisinin boğazlardan geçişi için Türkiye’ye bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

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DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesine Uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden Diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar" ifadelerini kullandı.

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