Karaköy'de sır ölüm: Amerikalı gazeteci ölü bulundu

Ekonomi

Bakan Albayrak: Veriler iyi geliyor, yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.