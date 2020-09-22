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İSTANBUL

Karaköy'de sır ölüm: Amerikalı gazeteci ölü bulundu

İstanbul Karaköy'de esrarengiz bir olay yaşandı. ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçti.

Haber Merkezi DHA
ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.
ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.

Olay Beyoğlu Karaköy Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

DHA
ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karakaköy'de aracının içinde ölü bulundu.
  • Kalacakları otelin önüne saat 05.30 sıralarında geldiklerinde eşi, Vltchek'i uyandırmak istedi. Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta inceleme yaptı.

DHA
Vltchek'i hareket etmediğini gören eşi ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM"

  • Belgeselci ve araştırmacı gazeteci Andre Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçtiği öğrenilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA
Olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaptı.

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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