Karamollaoğlu: CHP ile sistemi değiştirmek için ittifak yapıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV yayınına konuk oldu.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu'na, MHP ile Vatan Partisi’nin yan yana gelmesini tuhaf karşıladığını ifade etmesi üzerine, "Sizin için de, CHP ile bir araya gelmesi tuhaf diyorlar" sorusu yöneltildi.

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"Ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik"

Karamollaoğlu bu soruya, "Biz şu anda ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik. Biz, sistemin değiştirilmesi gerektiği için bir araya geldik. Sonra seçmenin karşısına çıkarız, seçmenin teveccühüne göre koalisyonlar veya ittifaklar gerçekleştirebiliriz. O ikinci merhalede gerçekleşecek olan bir husus" şeklinde cevap verdi.

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OYNAT 02:34 CHP'li Kaboğlu: CHP öncülüğünde 4 parti arasında (CHP-İYİ Parti-HDP-Saadet Partisi) aylar süren çalışma yaptık CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ortaklaşa hazırlanan anayasa taslağına ilişkin sözleri ortaya çıktı. 8 Ağustos 2019 tarihli konuşmasında Kaboğlu, anayasa çalışmalarına CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin yanı sıra HDP'nin de katıldığını açıkça itiraf ediyor. Kaboğlu konuşmasında, “2017'nin sonlarına doğru CHP'nin öncülüğünde 4 parti arasında aylar süren bir çalışma yaptık. Anayasa, 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecekti. Seçimler erkene çekilince çalışmalarımız uzun süremedi. Mevcut anayasanın Türkiye toplumu için sürdürülemez olduğunu öngörüyorduk. O yüzden anayasa çalışması yaptık. Değerli bir çalışmadır” diyor. BiP'te paylaş

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