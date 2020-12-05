Karamollaoğlu: CHP ile sistemi değiştirmek için ittifak yapıyoruz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi ve CHP'nin yan yana gelmesinin 'tuhaf karşılandığına' dair soruya "Biz şu anda ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik. Biz, sistemin değiştirilmesi gerektiği için bir araya geldik" cevabını verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV yayınına konuk oldu.
Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu'na, MHP ile Vatan Partisi’nin yan yana gelmesini tuhaf karşıladığını ifade etmesi üzerine, "Sizin için de, CHP ile bir araya gelmesi tuhaf diyorlar" sorusu yöneltildi.
"Ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik"
Karamollaoğlu bu soruya, "Biz şu anda ülkeyi yönetmek için bir ittifakın içine girmedik. Biz, sistemin değiştirilmesi gerektiği için bir araya geldik. Sonra seçmenin karşısına çıkarız, seçmenin teveccühüne göre koalisyonlar veya ittifaklar gerçekleştirebiliriz. O ikinci merhalede gerçekleşecek olan bir husus" şeklinde cevap verdi.