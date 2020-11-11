Karamollaoğlu'ndan yine aynı çağrı: Yollar köprüler hepsi israf, yatırımları durdurun
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili "Marifet o kaynağı bulmak değil" ifadelerini kullanan, Yüksek Hızlı Tren'in hizmet olmadığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan yine millete verilen hizmetlerin israf olduğunu savundu. Hükümetin yürüttüğü yol ve köprü çalışmalarının israf olacağını belirten Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini ifade etti.
Hizmet yatırımlarından dolayı iktidara sıklıkla "Hizmetler israftır çalışmaları durdurun" çağrısında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu çağrısını yineledi. Partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunana Karamollaoğlu, "Ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde, dış politikada nereye el uzattıklarına bakarsak, doğru bir adım atamadıklarını görüyoruz. Hâlâ yanlıştan vazgeçmiyorlar" dedi.
Millete verilen hizmetlerin israf olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Üretim ekonomisine yönelik bir politika, gündemlerinde bile yok. Şu anda üretim yerine, hizmet yatırımı diye yollar, inşaatlar yaparsanız bunların hepsi israf kapsamına girer" ifadelerini kullandı.