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Gündem Karamollaoğlundan yine aynı çağrı Yollar köprüler hepsi israf, yatırımları durdurun
POLİTİKA

Karamollaoğlu'ndan yine aynı çağrı: Yollar köprüler hepsi israf, yatırımları durdurun

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili "Marifet o kaynağı bulmak değil" ifadelerini kullanan, Yüksek Hızlı Tren'in hizmet olmadığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan yine millete verilen hizmetlerin israf olduğunu savundu. Hükümetin yürüttüğü yol ve köprü çalışmalarının israf olacağını belirten Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Hizmet yatırımlarından dolayı iktidara sıklıkla "Hizmetler israftır çalışmaları durdurun" çağrısında bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu çağrısını yineledi. Partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunana Karamollaoğlu, "Ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde, dış politikada nereye el uzattıklarına bakarsak, doğru bir adım atamadıklarını görüyoruz. Hâlâ yanlıştan vazgeçmiyorlar" dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan yatırım açıklaması: Durdurulmalı
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Temel Karamollaoğlu'ndan yatırım açıklaması: Durdurulmalı

Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil
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Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadeniz'de doğal gaz bulmak marifet değil

  • Millete verilen hizmetlerin israf olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Üretim ekonomisine yönelik bir politika, gündemlerinde bile yok. Şu anda üretim yerine, hizmet yatırımı diye yollar, inşaatlar yaparsanız bunların hepsi israf kapsamına girer" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı
OYNAT 00:59
Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda ilginç iddialarda bulundu. Karamollaoğlu hilafetin AK Parti tarafından kaldırıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de aslında hilafet vardı. Ancak, bu arkadaşlar (AK Partililer) ortadan kaldırdılar. Hilafet kaldırılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı; Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır. Yani hilafet kalkmadı. Siz (AK Partililer) meclisin gücünü ortadan kaldırınca hilafeti siz yok ettiniz Kaynak: Karamollaoğlu'na göre hilafet devam ediyordu, AK Parti kaldırdı.

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