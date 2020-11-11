Karamollaoğlu'ndan yine aynı çağrı: Yollar köprüler hepsi israf, yatırımları durdurun

Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda ilginç iddialarda bulundu. Karamollaoğlu hilafetin AK Parti tarafından kaldırıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de aslında hilafet vardı. Ancak, bu arkadaşlar (AK Partililer) ortadan kaldırdılar. Hilafet kaldırılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı; Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır. Yani hilafet kalkmadı. Siz (AK Partililer) meclisin gücünü ortadan kaldırınca hilafeti siz yok ettiniz Kaynak: Karamollaoğlu'na göre hilafet devam ediyordu, AK Parti kaldırdı.