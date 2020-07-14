Karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti: Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi

Sabah saatlerinde uyanarak bahçeye çıktığımda evin bahçesinde şaha kalkmış bir otomobil gördüm. Otomobili görünce şoka girdim ve hemen polis ve ambulansı aradım. Gece saatlerinde araba bahçeye uçmuş ancak ben sesi duymadım. Otomobil komşuya aitmiş, hırsızlık olayı olabilir ya da arabanın freni boşalmış olabilir. Ekipler bu olayla ilgili çalışma yapıyor. Otomobil gazlıymış, Allah’dan bir patlama olmamış. Komşularda sesi duymuş ancak gece karanlığında bir şey göremeyince tekrar içeri girmişler.