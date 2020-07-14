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BURSA

Bursa haberleri: Karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti: Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi

Karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti: Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi

Bursa’da sabah saatlerinde evinin bahçesine çıkan vatandaş, bahçeye uçan arabayla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Adil Bilgir, "Sabah saatlerinde uyanarak bahçeye çıktığımda evin bahçesinde şaha kalkmış bir otomobil gördüm. Otomobili görünce şoka girdim ve hemen polis ve ambulansı aradım. Gece saatlerinde araba bahçeye uçmuş ancak ben sesi duymadım. Otomobil komşuya aitmiş, hırsızlık olayı olabilir ya da arabanın freni boşalmış olabilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Araç 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.
Araç 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.

Olay, dün gece Bursa'nın Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde sürücü bulunmayan otomobil park halindeyken kayarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.

Uçtuktan sonra dik bir şekilde bahçede kalan otomobilin seslerini çevredeki vatandaşlar duysa da, karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti.

Araç 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.

Evinin bahçesinde otomobil görünce şaşkına döndü

Sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için dışarı çıkan ev sahibi Adil Bilgir, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Evinin bahçesine uçan ve uçtuktan sonra dik bir şekilde kalan otomobili gören Bilgir, ilk şaşkınlığını attıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler içerisinde sürücü bulmayan otomobilin, yan komşuya ait olduğunu belirledi. Otomobilin sahibine ulaşan ekipler, araç sahibinin de yaşanılan olaydan haberi olmaması üzerine aracın hırsızlar tarafından çalınırken kaza yapmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Araç 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobili kaldırmak için harekete geçti. Kepçe yardımıyla yaklaşık 5 metre yükseklik bulunan duvardan çıkarılarak kurtarıldı.

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Araç 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.

Adil Bilgir, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sabah saatlerinde uyanarak bahçeye çıktığımda evin bahçesinde şaha kalkmış bir otomobil gördüm. Otomobili görünce şoka girdim ve hemen polis ve ambulansı aradım. Gece saatlerinde araba bahçeye uçmuş ancak ben sesi duymadım. Otomobil komşuya aitmiş, hırsızlık olayı olabilir ya da arabanın freni boşalmış olabilir. Ekipler bu olayla ilgili çalışma yapıyor. Otomobil gazlıymış, Allah’dan bir patlama olmamış. Komşularda sesi duymuş ancak gece karanlığında bir şey göremeyince tekrar içeri girmişler."

Karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti: Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi
FOTOĞRAF 8
Title
Olay, dün gece Bursa'nın Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.
Title
İddiaya göre içerisinde sürücü bulunmayan otomobil park halindeyken kayarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.
Title
Uçtuktan sonra dik bir şekilde bahçede kalan otomobilin seslerini çevredeki vatandaşlar duysa da, karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti.
Title
Sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için dışarı çıkan ev sahibi Adil Bilgir, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi.
Title
Evinin bahçesine uçan ve uçtuktan sonra dik bir şekilde kalan otomobili gören Bilgir, ilk şaşkınlığını attıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
Title
Olay yerine gelen ekipler içerisinde sürücü bulmayan otomobilin, yan komşuya ait olduğunu belirledi. Otomobilin sahibine ulaşan ekipler, araç sahibinin de yaşanılan olaydan haberi olmaması üzerine aracın hırsızlar tarafından çalınırken kaza yapmış olma ihtimali üzerinde duruyor.Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobili kaldırmak için harekete geçti. Kepçe yardımıyla yaklaşık 5 metre yükseklik bulunan duvardan çıkarılarak kurtarıldı.
Title
Adil Bilgir, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Sabah saatlerinde uyanarak bahçeye çıktığımda evin bahçesinde şaha kalkmış bir otomobil gördüm. Otomobili görünce şoka girdim ve hemen polis ve ambulansı aradım. Gece saatlerinde araba bahçeye uçmuş ancak ben sesi duymadım. Otomobil komşuya aitmiş, hırsızlık olayı olabilir ya da arabanın freni boşalmış olabilir. Ekipler bu olayla ilgili çalışma yapıyor. Otomobil gazlıymış, Allah’dan bir patlama olmamış. Komşularda sesi duymuş ancak gece karanlığında bir şey göremeyince tekrar içeri girmişler.
Karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti: Bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi
Bursa'da sabah saatlerinde evinin bahçesine çıkan vatandaş, bahçeye uçan arabayla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. Adil Bilgir, "Sabah saatlerinde uyanarak bahçeye çıktığımda evin bahçesinde şaha kalkmış bir otomobil gördüm. Otomobili görünce şoka girdim ve hemen polis ve ambulansı aradım. Gece saatlerinde araba bahçeye uçmuş ancak ben sesi duymadım. Otomobil komşuya aitmiş, hırsızlık olayı olabilir ya da arabanın freni boşalmış olabilir" dedi.
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