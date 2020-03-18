Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi: İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı
Fransa'dan gelen Türk vatandaşlarını karantina yurduna götüren otobüs polisler tarafından durdurulduğu ve iki yolcunun aşağıya indirildiği anları gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaparak, indirilen iki yolcunun Kıbrıs'a gitmesi gerektiğini ve otobüse yanlış bindirildiğini duyurdu. Soylu, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor" derken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukukun gerekeni yapacağını açıkladı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."
Herkes eşittir
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamelenin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.
İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.