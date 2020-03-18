Gündem Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı
ANKARA

Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi: İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı

Fransa'dan gelen Türk vatandaşlarını karantina yurduna götüren otobüs polisler tarafından durdurulduğu ve iki yolcunun aşağıya indirildiği anları gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaparak, indirilen iki yolcunun Kıbrıs'a gitmesi gerektiğini ve otobüse yanlış bindirildiğini duyurdu. Soylu, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor" derken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukukun gerekeni yapacağını açıkladı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Gaziosmanpaşa sınırları içinde polisler tarafından önü kesilen otobüsteki yolcu aşağıya inip başka bir araca bindi. Bu anlar otobüsteki karantina yolcuları tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Gaziosmanpaşa sınırları içinde polisler tarafından önü kesilen otobüsteki yolcu aşağıya inip başka bir araca bindi. Bu anlar otobüsteki karantina yolcuları tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

Herkes eşittir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamelenin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Soylu açıkladı: Karantina otobüsünden indirilen yolcu Kıbrıs vatandaşı
OYNAT
Bakan Soylu açıkladı: Karantina otobüsünden indirilen yolcu Kıbrıs vatandaşı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen ve karantinaya götürülen vatandaşların otobüsünden indirilen iki yolcunun Kıbrıs vatandaşı olduklarını ve yanlış bir biniş olduğunu açıkladı. 'Polis, sosyal medyada karantinaya giden otobüsten yolcu kaçırdı' şeklinde yayınlanan video üzerine açıklama yapan Soylu: 'Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz' ifadesini kullandı. Twitter atan Soylu 'Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar' dedi.


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