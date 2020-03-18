Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi: İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı

Gaziosmanpaşa sınırları içinde polisler tarafından önü kesilen otobüsteki yolcu aşağıya inip başka bir araca bindi. Bu anlar otobüsteki karantina yolcuları tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar."

Herkes eşittir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamelenin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

OYNAT Bakan Soylu açıkladı: Karantina otobüsünden indirilen yolcu Kıbrıs vatandaşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen ve karantinaya götürülen vatandaşların otobüsünden indirilen iki yolcunun Kıbrıs vatandaşı olduklarını ve yanlış bir biniş olduğunu açıkladı. 'Polis, sosyal medyada karantinaya giden otobüsten yolcu kaçırdı' şeklinde yayınlanan video üzerine açıklama yapan Soylu: 'Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz' ifadesini kullandı. Twitter atan Soylu 'Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



