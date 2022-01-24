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İSTANBUL

Karayolları Genel Müdürlüğü: Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşım durduruldu

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaşım yaparak, Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşımın tamamen durdurulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Karayolları Genel Müdürlüğü: Anadoludan İstanbul yönüne ulaşım durduruldu
Foto: Arşiv.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden Anadolu tarafından İstanbul yönüne devam eden ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.

Ulaşımın durdurulduğu ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  • "Anadolu tarafından İstanbul'a gidecek araçlar için Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği), Yalova'dan ise İst. ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durdurulmuştur."

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