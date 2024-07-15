Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak can verdi

Bazı sosyal medya hesaplarınca Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memurunun yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ileri sürüldü. Kayseri'deki olayların ardından devreye sokulmak istenen provokasyona ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu. Söz konusu iddiaları yalanlayan DMM, Barak Mahallesi'nde bina sakinleri ile bir grup arasında tartışma çıktığını, bir komiser yardımcısının hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirtti. Olaya karışan her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğunu belirten DMM, söz konusu iddiaların provokasyon amaçlı olduğunu kaydetti.