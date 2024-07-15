|
Gündem

Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak can verdi

Gaziantep'te kardeşinin oto yıkama dükkanında elektrik şalterini kapatmak isteyen Suriye uyruklu Omar Fahaed (28), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

12:17 - 15/07/2024 Pazartesi
DHA
Omar Fahaed
Omar Fahaed

Olay, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Omar Fahed, kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak ağır yaralandı.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sevk edildi.



Ekiplerin müdahalede bulunduğu Fahed, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 çocuk babası Omar Fahed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Fahed'in cenazesi adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.




Gaziantep'te yeni 'yabancı uyruklu' provokasyonu: İletişim Başkanlığından iddialara yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarınca Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memurunun yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ileri sürüldü. Kayseri'deki olayların ardından devreye sokulmak istenen provokasyona ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu. Söz konusu iddiaları yalanlayan DMM, Barak Mahallesi'nde bina sakinleri ile bir grup arasında tartışma çıktığını, bir komiser yardımcısının hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirtti. Olaya karışan her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğunu belirten DMM, söz konusu iddiaların provokasyon amaçlı olduğunu kaydetti.


#Gaziantep
#elektrik
#Suriye
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
100 bin taşerona kadro müjdesi şekillendi! Taşeron, TYP, 3600 ek gösterge...