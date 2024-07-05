Gaziantep'te zehirlenme vakası: 61 sağlık çalışanı hastanelik oldu

"Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin besin zehirlenmesiyle hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmına Ersin Arslan Hastanemizin acil biriminde müdahale edildi. Geriye kalanların bir kısmı da Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Toplam 61 civarında sağlık çalışanımız etkilendi. Sağlık çalışanlarımızın tedavileri yapıldı. Hastanelerimizin acil birimleri rahat. Kapatılan herhangi bir acil birimi yok. Tedaviler devam ediyor. Durumu ağır olan hastamız yok. Durum kontrol altında."