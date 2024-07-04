Gaziantep'te yeni 'yabancı uyruklu' provokasyonu: İletişim Başkanlığından iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiasını yalanladı.

Kayseri'de yabancı uyruklulara karşı girişilen provokasyonun bir benzeri Gaziantep'te devreye sokulmak istendi.

Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarınca Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından briket atarak bir polis memurunu yaraladığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük bir bilgi kirliliğine dönüşen provokasyona ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu.

Polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor

X hesabından paylaşımda bulunan DMM, söz konusu iddiaları yalanlayarak olayın aslını kamuoyuna duyurdu.

DMM, bir binada ikamet eden vatandaşlar ile sokaktaki bir grup arasında tartışma çıktığını, olay yerine gelen bir komiser yardımcısının binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını açıkladı.

"Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı"

Polisin tedavisinin devam ettiğini belirten DMM, "Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır. Bahse konu binada oturan 4, tartışmaya girdikleri gruptan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.





Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiası doğru değildir.



Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden vatandaşlarımız ile sokaktaki bir grup… pic.twitter.com/NACdfRe8Z5 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 3, 2024







