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Gaziantep'te yeni 'yabancı uyruklu' provokasyonu: İletişim Başkanlığından iddialara yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarınca Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memurunun yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ileri sürüldü. Kayseri'deki olayların ardından devreye sokulmak istenen provokasyona ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu. Söz konusu iddiaları yalanlayan DMM, Barak Mahallesi'nde bina sakinleri ile bir grup arasında tartışma çıktığını, bir komiser yardımcısının hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirtti. Olaya karışan her iki tarafın da Türk vatandaşı olduğunu belirten DMM, söz konusu iddiaların provokasyon amaçlı olduğunu kaydetti.

Semih Bozkuş
00:28 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:38 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiasını yalanladı.

Kayseri'de yabancı uyruklulara karşı girişilen provokasyonun bir benzeri Gaziantep'te devreye sokulmak istendi.

Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarınca Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından briket atarak bir polis memurunu yaraladığı ileri sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük bir bilgi kirliliğine dönüşen provokasyona ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklamada bulundu.

Polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor

X hesabından paylaşımda bulunan DMM, söz konusu iddiaları yalanlayarak olayın aslını kamuoyuna duyurdu.

DMM, bir binada ikamet eden vatandaşlar ile sokaktaki bir grup arasında tartışma çıktığını, olay yerine gelen bir komiser yardımcısının binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını açıkladı.

"Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı"

Polisin tedavisinin devam ettiğini belirten DMM, "Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır. Bahse konu binada oturan 4, tartışmaya girdikleri gruptan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Yabancı Uyruklu
#Provokasyon
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