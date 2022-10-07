Kardeşliğin çimentosu

Bugün hizmete açılacak 8 cemevinden biri de başkentte bulunuyor. Yeni Şafak, açılış heyecanının yaşandığı Altındağ Aydıncık Mahallesi’ndeki cemevini ziyaret etti. 300 kişi kapasiteli cemevinin tarihi 1960'lı yıllara dayanıyor. Ancak yıpranması ve kullanılamayacak hale gelmesi sebebiyle yapı tadilata alındı. Tadilat sonrası bina modern bir görünüme kavuştu.

İLK KEZ SOMUT ADIM ATILDI

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, atılan adımların önyargıları yıkmak anlamında önemli olduğunu vurguladı. Doğan, “İlk kez somut adımlar atılıyor. Bu adımları tamamen destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamaları bekliyoruz. İnşallah bu açıklamalardan biri de cemevlerinin yasal olarak ibadethane statüsüne kavuşması olur” dedi.

Atılan adımların önemine değinen Aydıncık Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Elvan Bakır da “Yıllarca dışlanmış, ötekileştirilmiş bir toplumuz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Devletimizin bize sahip çıkması güzel. Ülkemizin vatandaşı olduğumuzu bu adımlarla hissediyoruz. Bugüne kadar olmaması büyük eksiklikti. Bundan sonra inşallah hem ibadet yerleri hem de insanlarımızın kamusal alanda yer bulması açısından olumlu gelişmeler olur” diye konuştu.

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HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ

Mahalle sakinlerinden Hasan Tırpan da şunları söyledi: “İnsan olarak hepimiz Âdem ve Havva'dan olmayız. Hepimizin Allah'ı, Peygamber'i (sav) bir. Hepimiz Müslümanız. Törenlerimiz daha iyi bir ortamda olacağı için mutlu ve heyecanlıyız. Hepimiz Allah'ın yolundayız. Sadece ibadetlerimizi farklı şekillerde yapıyoruz. Bu zamana kadar çok dışlandık toplumdan. Bu adımlarla bizim de bu ülkenin vatandaşı olduğumuz görülecek.”

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