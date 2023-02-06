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Karla karışık fırtına: İstanbul haftalardır beklediği yağışlara kavuştu

İstanbul haftalardır beklediği yağışlara kavuştu. Karla karışık yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle dün kentte olağanüstü hal vardı. İstanbullular da pazar tatilini evde geçirdi. Akşam motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Yetkililer, bugün ve yarın için de kuvvetli kar yağışı ve fırtınaya karşı uyardı. Yağışların bu hafta tüm yurtta etkili olması beklenirken İstanbul ve Ankara dahil 40'a yakın şehirde okullar bugün tatil.

03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul haftalardır beklediği yağışlara kavuştu.

İstanbul haftalardır beklediği yağışlara kavuştu.

İstanbul beklediği yağışlara kavuştu. Kent genelinde dün rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu. Pendik, Çekmeköy ve Beykoz gibi yüksek kesimlerde yoğun kar görüldü. Hava şartları nedeniyle bazı uçak ve deniz seferlerinde aksama yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün vatandaşlardan saat 17.00’den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün saat 18.00’den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmedi. Uyarıları dinleyip pazar tatilini evinde geçiren vatandaşlar, caddeleri boş bıraktı. Lodos, Esenyurt’ta çatı uçmalarına neden olurken, Vatan Caddesi’nde devrilen ağaç boş taksinin üstüne düştü.

SOĞUK, KAR VE FIRTINA

Yurdun büyük bölümünde bugün kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, perşembeye kadar yurdun büyük bölümünde yağışların süreceğini söyledi. Yavuz, hafta boyunca ülkenin neredeyse tamamında buzlanma ve don olayının etkili olacağını dile getirerek, “Bu sebeple sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.” diye konuştu. Yavuz, şunları söyledi: “Bugün için Güney Ege kıyıları haricinde ülke genelinde yağışların görülmesini bekliyoruz. Yağışların hemen hemen tamamının kar şeklinde olmasını beklemekteyiz. Bu yağışların büyük çoğunluğu kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacak.” Yavuz, yurdun büyük bölümünde bugün ve yarın kuvvetli rüzgarların hakim olacağını dile getirerek, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını kaydetti. Yavuz, “İstanbul’da sıcaklıklar yarın, çarşamba gününden itibaren gece sıcaklıkları 0 derece, gündüz sıcaklıkları 1-2 derece civarında seyredecek” dedi.

KARLA MÜCADELE

  • İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada “Tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır” denildi.

Uçuşlara kar engel

Kar yağışı, hava ulaşımını da engelledi. Türk Hava Yolları (THY), bugün İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini açıkladı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ise, dün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiğini, bugünkü uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiğini açıkladı. Pegasus Hava Yolları da Sabiha Gökçen varışlı tüm seferlerini iptal etti.

Bitlis'te tek katlı evler karla kaplandı.

Türkiye’nin yarısında ders zili çalamadı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından bugün ders başı yapıyor. Ancak dün itibarıyla etkisini artıran kar nedeniyle İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu 40’a yakın il ve pek çok ilçe ile köy okulunda ders zili bugün çalmadı.

İstanbul ve Ankara valilikleri olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Sivas, Diyarbakır, Tunceli, Bursa, Bilecik, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Elazığ, Kayseri, Karaman, Bitlis, Malatya, Bayburt, Hakkari, Siirt, Isparta, Adıyaman, Niğde, Kütahya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Sakarya, Balıkesir, Giresun, Denizli, Düzce, Kırıkkale, Kars, Denizli ve Aksaray’ın da aralarında olduğu pek çok ilde öğrenciler tatillerini bir gün daha uzattı. Antalya ve Çanakkale gibi bazı kentlerde ise ilçe bazında tatil uygulamasına gidildi. Yine pek çok yerleşim biriminde de taşımalı eğitime ara verildi. Birinci dönemi 20 Ocak’ta biten 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 16 Haziran’da sona erecek.

250 bin öğrenci kış okullarındaydı

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yarıyıl tatilinde ilk kez açılan kış okullarından yaklaşık 250 bin öğrencinin yararlandığını söyledi. 81 ildeki 5 bin 845 kurs merkezinde 14 bin öğretmenle yürütülen kış okulları kapsamında, 22 binden fazla kurs açıldı. Öğrenciler, kursların oldukça öğretici ve eğlenceli olduğunu, bu sayede eksikliklerini de tamamlama imkanı bulduklarını ifade etti. BİLSEM’lerde, bilim ve sanat kurslarından da 2 ve 12’nci sınıf aralığındaki tüm öğrenciler faydalandı.

İkinci ara tatil 17 Nisan’da

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 19 milyon öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından tekrar okullarına gitmeye başlıyor. Öğrenciler, 17-20 Nisan 2023’te ikinci ara tatillerini yapacak. İkinci yarıyılın başlamasıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak ücretsiz yemek uygulamasına da geçilecek.


#Kar
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#İstanbul
#Ankara
#Tatil
22 dakika önce
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