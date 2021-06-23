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Karşıma çıkarsan fena yaparım

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, aynı gazetede yazan ve iki arkadaş olan Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar’ı birbirine düşürdü. Özdil, Dündar’ın kurucuları arasında olduğu Artı 1 kanalının Korkmaz’ın parasıyla kurulduğunu ima etti. Tepkisi sert olan Dündar, “Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Karşıma çıkarsan fena yaparım
Uğur Dündar

Sezgin Baran Korkmaz, aynı gazetede köşe yazarlığı yapan iki dostu birbirine düşürdü. Yılmaz Özdil’in, Korkmaz’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ı rahatsız etti.

Yılmaz Özdil
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  • Kurucuları arasında Dündar’ın da bulunduğu Artı 1 TV’ye Sezgin Baran Korkmaz’ın destek olduğu iddiasında bulunan Özdil, “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum” dedi.

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi.

Dündar, Tele 1’de katıldığı canlı yayında sert çıktı v “Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. Özdil bunun üzerine dostu Dündar’a Sezgin Baran Korkmaz’ın iddianamesinde yazılanları sorduğunu söyleyerek, “Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde” dedi.

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