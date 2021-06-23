​Karşıma çıkarsan fena yaparım

Sezgin Baran Korkmaz, aynı gazetede köşe yazarlığı yapan iki dostu birbirine düşürdü. Yılmaz Özdil’in, Korkmaz’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar’ı rahatsız etti.
- Kurucuları arasında Dündar’ın da bulunduğu Artı 1 TV’ye Sezgin Baran Korkmaz’ın destek olduğu iddiasında bulunan Özdil, “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum” dedi.
Dündar, Tele 1’de katıldığı canlı yayında sert çıktı v “Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. Özdil bunun üzerine dostu Dündar’a Sezgin Baran Korkmaz’ın iddianamesinde yazılanları sorduğunu söyleyerek, “Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde” dedi.