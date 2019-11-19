Kartal’da mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde saat 05.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.
- Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.