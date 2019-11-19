Gündem Kartalda mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL

Kartal’da mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kartal’da altı katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA DHA
Kartal'da yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kartal'da yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kartal ilçesi Topselvi Mahallesi Saray Kapısı Sokak 12 numarada bulunan 6 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde saat 05.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı atölyenin bulunduğu yer.

YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale edip söndürürken, dumanda etkilenen 6 kişiyi polis ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. Binada yaşayanlar da dumandan etkilenmemek için dışarı çıktı.

AA
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın
  • Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın

İHA
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın

İHA
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın

İHA
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın
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