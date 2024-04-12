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Kartal'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

07:06 - 12/04/2024 Cuma
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil ise takla attı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Farklı araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Beş kişi yaralandı

Olayda yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.


Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.



#Kartal
#trafik kazası
#İstanbul
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