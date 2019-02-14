Son dakika: Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı ilk kez yayınlandı - Yerel işbirlikçinin kimliği

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde çok konuşulan iddialardan biri olan 'yerel işbirlikçi' ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanılan kişinin yanındaki yerel işbirlikçinin fotoğrafını ilk kez yayınladı.

Fotoğraflarda, yerli işbirlikçinin elindeki poşet ve poşetin içerisindeki kıyafetler dikkati çekiyor.

Kaşıkçı cinayetinin ilk günlerinde de 'yerel işbirlikçi' iddiaları ortaya atılmış ancak Suud yönetimi Türkiye'nin tüm çağrılarına rağmen bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

İstanbul Emniyeti tarafından yayınlanan 2018 yılı almanağında, ilk kez yayınlanan fotoğrafla Türkiye yerel işbirlikçinin görüntüsünü de dünya kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Raporda DNA ayrıntısı

Raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su kuyusu, bir de doğalgaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtildi.

Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA'dan tek bir zerre bile bırakmadığına vurgu yapıldı.

Olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini "Kemikten elde edilen DNA analizi" üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtildi.

Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkati çekildi.

Pişmemiş et siparişi

Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil" ifadelerine yer verildi.