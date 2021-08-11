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KASTAMONU

Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddiasına yalanlama

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle su baskınları yaşandı. Kastamonu Valiliği, ilçede HES'in patladığına ilişkin iddiayı yalanladı.

Haber Merkezi DHA
Kastamonu Valiliğinden HES patladı iddiasına yalanlama
Kastamonu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşandı. Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan yurttaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.

Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği ifade etti.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Bozkurt ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ilçedeki HES'in patladığı yönünde sosyal medyada birtakım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı şu taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale etmektedir."

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Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu: Tarihte böyle bir şey görmedik
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Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu.
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Beş bin nüfuslu Azdavay'da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkılırken, belediyenin boş halk otobüsü, suya gömüldü, birçok araç da sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri ise sular altında kaldı. Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
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BAŞKAN CİVELEK: DERE YATAKLARININ HEPSİ TAŞTI<br><br>​​ Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su, dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz dedi.
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Şenpazar ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışla dereler taştı. İlçe merkezi sular altında kalırken, köprüler yıkıldı, yollar çöktü, araçlar sürüklendi. İş yerlerinde mahsur kalan 15 kişi, kurtarılırken, ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Bir afet durumu yaşıyoruz. Kepçe ve iş makineleriyle insanları evlerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Köprülerimiz uçtu, su gittikçe yükseliyor. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; balkonlarınıza çıkın, sizi oradan alalım. Rakımı yüksek olan yerlere çıkmamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun, afet durumu yaşıyoruz diye konuştu.
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İNEBOLU'DA KÖY SULAR ALTINDA<br>​<br>​ İnebolu'da da sel meydana geldi. İlçeye bağlı Özlüce köyünde Zarbana Çayı taştı. Köy sular altında kalırken, halk da evlerini terk etti. Bazı köylüler ise evlerinde mahsur kaldı.
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Araçlar, sel ile birlikte Karadeniz'e sürüklendi. Elektrik ve telefon şebekesinin çekmediği köyde büyük hasar oluştu. Zarbana Çayı'nın kenarındaki diğer köylerde de aynı manzara oluştu.
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BOZKURT'TA ÇATIYA ÇIKTILAR<br>​<br>​ Bozkurt'ta şiddetli yağmurda ilçe merkezi, sular altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı, araçlar sürüklendi. İlçe merkezinde sel sularının yükselmesiyle bölge halkı, büyük korku yaşadı. Alt katlarda mahsur kalanlar, ilk anda kurtarıldı ancak bazı bölgelerde yükselen sel suları nedeniyle binaların çatısına çıkanlar oldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
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VALİ ÇAKIR: KAYIP İHBARIMIZ YOK<br>​<br>​ Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.<br>​ İl genelinde yağışın devam ettiğine dikkat çeken Çakır, Şu an bir kayıp ihbarımız yok ama güçlü bir sel olduğu için insanlar Bozkurt'ta çatıya çıktı. Havanın müsaade etmesiyle onları kurtarmayı bekliyoruz. Şu an yağış devam ediyor dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı da sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi helikopteri arama- kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.
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Öte yandan Cide, Daday, Küre ve Ağlı ilçelerinde de yağış nedeniyle sel meydana gelirken, cadde ve yolların göle döndüğü, büyük çapta hasar oluştuğu belirtildi.
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Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu: Tarihte böyle bir şey görmedik
Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağmur, 8 ilçede sele neden olurken, köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. Vali Avni Çakır, şu ana kadar kayıp ihbarı olmadığını ancak Bozkurt'ta bazı kişilerin, binaların çatısında mahsur kaldığını söyledi.

Kastamonu Bozkurt'u sel vurdu: Jandarma araçları sele kapılırken vatandaşlar sudan yüzerek kurtuldu
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Kastamonu Bozkurt'u sel vurdu: Jandarma araçları sele kapılırken vatandaşlar sudan yüzerek kurtuldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi sular altında kaldı. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı araçlar sele kapılırken, bir vatandaş ise sel sularından yüzerek kurtuldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kastamonu'da dehşete düşüren görüntüler: Sel önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti
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Kastamonu'da dehşete düşüren görüntüler: Sel önüne çıkan her şeyi yıkıp geçti
Kastamonu'da şiddetli yağmur devam ederken, Bozkurt ve Azdavayilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, Kastamonu- Azdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.


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