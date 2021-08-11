Kastamonu Valiliği'nden 'HES patladı' iddiasına yalanlama

Öte yandan Cide, Daday, Küre ve Ağlı ilçelerinde de yağış nedeniyle sel meydana gelirken, cadde ve yolların göle döndüğü, büyük çapta hasar oluştuğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı da sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AS-532 tipi helikopteri arama- kurtarma çalışmalarına destek amacıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

VALİ ÇAKIR: KAYIP İHBARIMIZ YOK<br>​<br>​ Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.<br>​ İl genelinde yağışın devam ettiğine dikkat çeken Çakır, Şu an bir kayıp ihbarımız yok ama güçlü bir sel olduğu için insanlar Bozkurt'ta çatıya çıktı. Havanın müsaade etmesiyle onları kurtarmayı bekliyoruz. Şu an yağış devam ediyor dedi.

BOZKURT'TA ÇATIYA ÇIKTILAR<br>​<br>​ Bozkurt'ta şiddetli yağmurda ilçe merkezi, sular altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı, araçlar sürüklendi. İlçe merkezinde sel sularının yükselmesiyle bölge halkı, büyük korku yaşadı. Alt katlarda mahsur kalanlar, ilk anda kurtarıldı ancak bazı bölgelerde yükselen sel suları nedeniyle binaların çatısına çıkanlar oldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçlar, sel ile birlikte Karadeniz'e sürüklendi. Elektrik ve telefon şebekesinin çekmediği köyde büyük hasar oluştu. Zarbana Çayı'nın kenarındaki diğer köylerde de aynı manzara oluştu.

İNEBOLU'DA KÖY SULAR ALTINDA<br>​<br>​ İnebolu'da da sel meydana geldi. İlçeye bağlı Özlüce köyünde Zarbana Çayı taştı. Köy sular altında kalırken, halk da evlerini terk etti. Bazı köylüler ise evlerinde mahsur kaldı.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Bir afet durumu yaşıyoruz. Kepçe ve iş makineleriyle insanları evlerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Köprülerimiz uçtu, su gittikçe yükseliyor. Allah beterinden korusun. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; balkonlarınıza çıkın, sizi oradan alalım. Rakımı yüksek olan yerlere çıkmamız gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun, afet durumu yaşıyoruz diye konuştu.

Şenpazar ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışla dereler taştı. İlçe merkezi sular altında kalırken, köprüler yıkıldı, yollar çöktü, araçlar sürüklendi. İş yerlerinde mahsur kalan 15 kişi, kurtarılırken, ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

BAŞKAN CİVELEK: DERE YATAKLARININ HEPSİ TAŞTI<br><br>​​ Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su, dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz dedi.

Beş bin nüfuslu Azdavay'da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Bazı köprüler yıkılırken, belediyenin boş halk otobüsü, suya gömüldü, birçok araç da sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yeri ise sular altında kaldı. Binaların bodrum katlarında mahsur kalan 40 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay- Kastamonu yolu ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kentte saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış, Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu.

Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu: Tarihte böyle bir şey görmedik

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağmur, 8 ilçede sele neden olurken, köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı. Vali Avni Çakır, şu ana kadar kayıp ihbarı olmadığını ancak Bozkurt'ta bazı kişilerin, binaların çatısında mahsur kaldığını söyledi.

