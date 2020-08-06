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KASTAMONU

Kastamonu Valisi Çakır: Gerekirse düğünleri, taziyeleri yasaklayabiliriz

'Sağlık İçin, Hepimiz İçin'' sloganıyla gerçekleştirilen denetime katılan Kastamonu Valisi Çakır, "Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanması yönünde kararlar alabiliriz. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kastamonu Valisi Avni Çakır.
Kastamonu Valisi Avni Çakır.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Kastamonu'da da Vali Avni Çakır'ın katılımıyla yapıldı. Kent merkezindeki esnafı dolaşan Vali Çakır, make ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

  • Vali Çakır, "Kastamonu olarak Covid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdik. Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı. Halkımızın, esnafımızın, vatandaşımızın dikkatini en yüksek seviyeye çıkartılması noktasında böyle bir harekete ihtiyacımız vardı. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

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