Gündem Kastamonuda sağanak yağış sonrası heyelan İki araç toprak altında kaldı
KASTAMONU

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası heyelan: İki araç toprak altında kaldı

Kastamonu-İnebolu karayolunda sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı. Heyelan sonrası Kastamonu-İnebolu karayolunda ulaşım dururken toprak altında kalan araçların kurtarılması için Karayolları ekiplerince çalışma başladı.

Haber Merkezi İHA
Kastamonuda sağanak yağış sonrası heyelan: İki araç toprak altında kaldı
Kastamonu yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde birçok bölgede heyelan oldu.

Kastamonu yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı
Kastamonu yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı

Küre ilçe girişinde sağanak yağışla birlikte sel taşkınları da yaşandı. Küre ilçe girişinde heyelan nedeniyle Recep Turan ve Salih Balta’ya ait araçlar toprak altında kaldı.

Yaşanan heyelan sonrası Kastamonu-İnebolu karayolunda ulaşım dururken toprak altında kalan araçların kurtarılması için Karayolları ekiplerince çalışma başladı.

Kastamonu yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı
Kastamonu yolunda heyelan nedeniyle iki araç toprak altında kaldı

Ayrıca ekipler, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde birçok bölgede yola taşan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede halen sağanak yağışı etkisini sürdürüyor. Ekipler, mecbur kalınmadıkça yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'den Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine teşekkür: Tek millet olduğumuzu ispat ettiler
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli'den Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine teşekkür: Tek millet olduğumuzu ispat ettiler

Rize'de sel sonrası çay bahçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
FOTOĞRAF 18
Title
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Title
Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı.
Title
Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.
Title
Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı dedi.
Title
4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rize'de sel sonrası çay bahçesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Rize'de etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve heyelan oluştu. Şiddetli yağışların ardından çay bahçesinde mahsur kalan altı vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.