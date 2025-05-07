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Kastamonu'da virajı alamayan otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Kastamonu'da virajı alamayan otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

23:277/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kastamonu'da virajı alamayan otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı
Kastamonu'da virajı alamayan otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Kastamonu'da virajı alamayan otomobil, yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Kastamonu karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ç. (33) yönetimindeki 37 BH 810 plakalı Honda marka otomobil, virajı alamayarak arızalandığı için yol kenarında çekici bekleyen Rafet G. (34) idaresindeki 37 AS 509 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazada arıza yapan otomobilin yanında bekleyen Rafet G. ile yanındaki Merve G. (34), diğer araçta yolcu olarak bulunan Sema Ç. (32) ve İrfan Ç. (63) yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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