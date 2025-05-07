Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Sokakta 'laf atma' tartışmasında kan aktı

Sokakta 'laf atma' tartışmasında kan aktı

22:037/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.
Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Bursa'da iki kişi arasında tartışma çıktı. Sokakta çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri elinden ve başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, laf atma meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yunus Y. (20), Serkan K. tarafından elinden ve başından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan K. ile Yunus Y. arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan K., yanında taşıdığı bıçakla Yunus Y.'yi elinden ve başından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yunus Y., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



#Bursa
#Kavga
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı sonrası altın ve dövizde son durum nedir? İşte güncel rakamlar