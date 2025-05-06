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İznik Gölü'nde 3 gün arayla ikinci kez bulundu

İznik Gölü'nde 3 gün arayla ikinci kez bulundu

15:216/05/2025, Salı
DHA
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde, 3 gün arayla ikinci top mermisi bulundu. 1909 Alman yapımı olduğu belirlenen top mermisinin imhası için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahiline 3 Mayıs'ta piknik yapmak için gelen ailenin bir çocuğu, oyun oynadığı sırada bir cisim buldu. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cismin Alman yapımı 1916 yılı üretimi patlamamış top mermisi olduğunu belirledi. 

Ekipler, çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti. Bugün de sabah saatlerinde iskele bölgesinden göle giren bir kişi, suyun içerisinde bir cisim buldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cismin 1909 Alman yapımı top mermisi olduğunu belirledi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.

İMHA EDİLDİ


Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde göle giren kişinin bulduğu 1909 Alman yapımı top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından özel kutuya konularak ilçe dışındaki maden ocağına götürüldü ve fünye ile imha edildi.  

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