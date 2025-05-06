İznik Gölü'nde 3 gün arayla ikinci kez bulundu

Ekipler, çevre güvenliğini alarak vatandaşları sahil şeridinden uzaklaştırırken, olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekibi, fünye ile top mermisini imha etti. Bugün de sabah saatlerinde iskele bölgesinden göle giren bir kişi, suyun içerisinde bir cisim buldu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.