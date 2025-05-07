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Kıraathaneyi kurşunladı: Motosiklet ile kayıplara karıştı

Kıraathaneyi kurşunladı: Motosiklet ile kayıplara karıştı

07:387/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
IHA
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Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önüne gelerek 4 el ateş etti.
Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önüne gelerek 4 el ateş etti.

Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, kıraathaneyi kurşunlayarak kayıplara karıştı. Olayın gece saatlerinde olması, büyük bir faciayı önledi.

Bursa'daki olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önüne gelerek 4 el ateş etti. Yaşanan olay sonrası geldiği motosiklet ile hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri sonrası çevrede bulunan güvenlik kameraları mercek altına alındı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.




#Bursa
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#Siteler Mahallesi
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