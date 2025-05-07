Kıraathaneyi kurşunladı: Motosiklet ile kayıplara karıştı

Bursa'daki olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önüne gelerek 4 el ateş etti. Yaşanan olay sonrası geldiği motosiklet ile hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.