Erzincan'ın seralarında yetişen marulda hasat başladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker de Tarım ve Orman Bakanlığının genç ve kadın çiftçilere yönelik desteklemelerinin sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:





"Amacımız kırsaldaki nüfusu gençleştirmek. Şu an burada 29 dekar alana kurulu bir sera bulunuyor. İnşallah bugün marul hasadı yapacağız ama seramızın sahibi Erzincan'da 2 yıldır yeni bir üretim metodu geliştiriyor. Aynı anda bu serada şu an iki ürünü birlikte göreceksiniz. Hem iki sıra domates hem de ortasında marul. İki ürünün aynı anda yetişebileceğini üreticimiz bize gösteriyor."