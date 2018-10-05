Katar'dan gelen hediye uçak ilk kez görüntülendi Katar'dan gelen hediye uçak ilk kez görüntülendi Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen VIP donanımlı özel uçak yeniden giydirildikten sonra ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 11:41 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 12:30 DHA