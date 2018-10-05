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POLİTİKA

Katar'dan gelen hediye uçak ilk kez görüntülendi

Katar'dan gelen hediye uçak ilk kez görüntülendi

Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen VIP donanımlı özel uçak yeniden giydirildikten sonra ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Katar Şeyhi tarafından hediye edilen uçak, yeniden giydirildikten sonra ilk kez görüntülendi.
Katar Şeyhi tarafından hediye edilen uçak, yeniden giydirildikten sonra ilk kez görüntülendi.

Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı.

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

Erdoğan eleştirileri yanıtlamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın hediye edilmesinin ardından gündeme gelen eleştirilere şu yanıtı vermişti:

  • "Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı.
  • O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum’ dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinindir."

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