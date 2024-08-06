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Katil İsrail bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

Soykırımcı İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'ı Lübnan'ın Ebba bölgesine düzenlendiği operasyonla öldürdü. Hizbullah ise, Cevad'ın ölümünü paylaştıkları fotoğraf ile doğruladı.

09:05 - 6/08/2024 الثلاثاء
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Ali Cemaleddin Cevad
Ali Cemaleddin Cevad
Katil İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah komutanlarından
Ali Cemaleddin Cevad
'ın yapılan operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), bu akşamın erken saatlerinde, Hizbullah'ın Radwan Gücü komutanı terörist Ali Cemaleddin Cevad'ı etkisiz hale getirmek için güney Lübnan'daki Ebba bölgesinde operasyon gerçekleştirdi. Cevad'ın etkisiz hale getirilmesi, Hizbullah terör örgütünün güney Lübnan'dan kuzey İsrail'e yönelik terörist faaliyetleri teşvik etme ve yürütme kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmıştır."

Hizbullah ise, Cevad'ın ölümünü paylaştıkları fotoğraf ile doğruladı.





#İsrail
#Ali Cemaleddin Cevad
#Lübnan
#Hizbullah
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