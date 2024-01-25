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Katil İsrail yardım bekleyen Gazzelilere kurşun yağdırdı: Çok sayıda ölü var

Terörist İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybederken, 150 Filistinli de yaralandı.

15:25 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:57 - 25/01/2024 Perşembe
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Gazze
Gazze

İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybederken, 150 Filistinli de yaralandı.


İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 111 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk 25 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Barınma, beslenme ve tedavi konularında yaşanan kriz ise bölgedeki insani durumu çok ciddi seviyelere ulaştırdı.



Gazze Şeridi'ne havadan, karadan, denizden saldırılarını yoğunlaştıran İsrail askerleri bugün de kuzeydeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralandı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail güçlerinin saldırının ardından meydana girişleri engellediğini ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını söyledi.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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