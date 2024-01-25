Katil İsrail yardım bekleyen Gazzelilere kurşun yağdırdı: Çok sayıda ölü var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, kaleme aldığı mektupla uluslararası toplumu, İsrail ile Filistin arasında adil ve kalıcı barışçıl çözümün sağlanması için her türlü çabayı göstermeye çağırdı. Mektupta, "Dünyanın vicdanına seslenmek istiyor ve sizleri Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya, İsrail saldırganlığına karşı sesinizi yükseltmeye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına ve Gazze'de acilen ateşkesin sağlanmasına çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.