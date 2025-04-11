Katilleri hakim karşısında: Duruşma günü çirkin saldırı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 şüphelinin yargılandığı dava 8 Mayıs’a ertelendi. Duruşmanın görüleceği günün sabahında Minguzzi’nin mezarına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya sanıklar U.B. (15), B.B. (15), maktul çocuğun anne-babası ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, bir tanığın daha dinlenilmesi için duruşmayı 8 Mayıs’a erteledi. Öte yandan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Bakanlık avukatları da davada hazır bulundu.





24 YIL HAPİS İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada sanıklar U.B. ve B.B. ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B’nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor. B.B’nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor. İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.





AİLEYİ TEHDİT EDEN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların yakınları ve arkadaşlarının, sistematik olarak maktulün ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ve uzun namlulu tüfekle fotoğraf gönderildiğine ilişkin şikayet üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 4'ü 18 yaşından küçük 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.





SORUMLULAR ARANIYOR

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bakırköy ilçesindeki Osmaniye Mezarlığı’na bulunan kabri tahrip edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu kabrin etrafındaki çitler kırıldığı, çiçeklerin de kopartıldığı görüldü. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da kabrinin tahrip edilmesine ilişkin de re'sen soruşturma başlatıldı. Daha sonra kabre gelen vatandaşlar çitleri onarıp, çiçekler dikti.



