Katz'a Kudüs cevabı: Duruşumuzdan taviz vermeyiz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın küstah ‘Kudüs’ çıkışına cevap verdi: Filistin’e olan hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Kudüs’e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır. Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı’nda İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın küstah ‘Kudüs’ açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Gençlikten beklentilerinin büyük olduğunu belirten Çiftçi, mazlumların da Türkiye’den beklentisinin büyük olduğunu aktardı.
ÖZGÜRLÜK DAVASINI KALBİMİZDE TAŞIYACAĞIZ
Çiftçi, şöyle devam etti: “İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. “Filistin’e olan hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Kudüs’e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır. Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs’ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin’in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze’nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.”
KATZ’DAN KÜSTAH AÇIKLAMA
Bakan Çiftçi’nin “Rabb’im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum” sözleri üzerine İsrailli Bakan Katz açıklamasında “İsrail, her türlü tehdide karşı kendini savunma kapasitesini kanıtlamış güçlü ve kararlı bir devlettir” ifadelerini kullanmıştı.