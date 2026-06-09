Katz'a Kudüs cevabı: Duruşumuzdan taviz vermeyiz

Çiftçi, şöyle devam etti: “İşte bu yüzden bizim duruşumuz da sözümüz de hassasiyetimiz de çok kıymetlidir. “Filistin’e olan hassasiyetimizden rahatsız olanlar çıkacaktır. Kudüs’e olan bağımızdan rahatsız olanlar çıkacaktır. Gazze’de insanlığın gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar çıkacaktır ama biz, bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs’ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin’in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze’nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.”