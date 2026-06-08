Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
İçişleri Bakanı Çiftçi KKTC’de resmi temaslarda bulunacak: Programı belli oldu

İçişleri Bakanı Çiftçi KKTC’de resmi temaslarda bulunacak: Programı belli oldu

22:048/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi KKTC’yi ziyaret edecek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi KKTC’yi ziyaret edecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, üst düzey devlet kademesiyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirilecek. Bakan Çiftçi, ziyareti boyunca Lefkoşa Büyükelçiliği ve askeri karargahlarda da temaslarda bulunacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC’ye ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Çiftçi ayrıca, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisi’ni de ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.



#KKTC
#Mustafa Çiftçi
#Ziyaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı, adaylar sonuçlara nereden bakacak? 2026 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları son gelişmeler