İçişleri Bakanı Çiftçi: Afet öncesi çalışmalar hayat kurtarıyor

"Alınan bu tedbirler, yapılan risk azaltma çalışmaları neticesinde fazla üzücü hadiselerle karşılaşmadan bu süreci suhuletle atlatmış olduk. Bu manada Tokat'ın, Valiliğimizin yapmış olduğu bu çalışmayı hem kıymetli buluyorum hem de örnek gösteriyorum. Çünkü afetten önce risk azaltma şeklinde yapılan bir liralık harcama, afet sonrası yapılan 7 liralık veya 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Süreci başından itibaren takip ettik. Tokat Valiliği ile sürekli koordinasyon içinde olduk. Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı ile de yakından izledik."