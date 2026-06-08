Milli Savunma Bakanı Güler ve İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi

Bakan Güler ile Bakan Çiftçi Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, buluşmaya ait fotoğraf da kamuoyuyla paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, buluşmaya ait fotoğraf da kamuoyuyla paylaşıldı.
#Mustafa Çiftçi
#Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
#İçişleri Bakanı
#Milli Savunma Bakanlığı