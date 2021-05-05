Kavga eden 12 kişiye 37 binl lira tam kapanma cezası verildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kavgaya karışan 12 vatandaş gözaltına alındı ve kısıtlama ihlalinden 37 bin l800 lira ceza kesildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 4 Mayıs 2021 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada; M.S.G., M.G., A.G., M.G., M.R.G., K.G., Y.G., G.G., S.G., A.G., R.G. ve A.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden toplamda 37 bin 800 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

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