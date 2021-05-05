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İSTANBUL

Kısıtlamada makas atan sürücülere geçit yok: Magandalara ceza yağdı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3-4 Mayıs tarihlerinde karayollarında makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 17 bin 508 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamada makas atan sürücülere geçit yok: Magandalara ceza yağdı
Araçların makas attığı anlar böyle görüntülendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3-4 Mayıs tarihlerinde sivil polis araçlarıyla denetim yapıldı.

DHA

Denetimlerde karayollarında araçların arasından makas atarak ilerledikleri tespit edilen 10 sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

Yakalanan sürücülerin araçlarıyla yaptıkları tehlikeli sürüş polis ekip otolarında bulunan kameralarla görüntülendi.

DHA

Sivil polis ekipleri tarafından durdurulan sürücülere toplam 17 bin 508 lira para cezası kesildi.

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