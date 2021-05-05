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Hayat Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi Maddi zarar 30 bin manevi zarar daha büyük
AKTÜEL

Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi: Maddi zarar 30 bin manevi zarar daha büyük

Ankara’nın Polatlı ilçesinde tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi. Maddi zararlarının 30 bin lira manevi zararlarının ise çok daha fazla olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Barış Barış, hırsızların yüzlerini kapatarak kendilerini gizlediklerini bu yüzden yakalanmadıklarını, yakalananların da ceza almadığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Tam kapanma döneminde bir iş yerine 3 gün üst üste hırsız girdi: Maddi zarar 30 bin manevi zarar daha büyük
İş yeri sahibi Barış Barış

Ankara Polatlı Yeni Sanayi Sitesinde son aylarda artan hırsızlık olayları tam kapanma süreci ile birlikte daha da arttı. Tam kapanma dönemini fırsat bilen hırsızlar gözlerine kestirdikleri bir dükkandan 3 günde 30 bin TL’lik malzeme çalındığı öğrenildi.

Kamera görüntülerini incelediklerinde 3 gün üst üste malzemelerinin çalındığını belirten iş yeri sahibi Barış Barış tarım makinesi ürettiklerini, çalınan malzemelerin maddiyatından daha çok verilen emeğin çalınmasına üzüldüklerini belirtti. Daha önce de böyle olaylar yaşadıklarını belirten Barış ilk defa bu kadar açık açık ve üst üste malzeme çalındığını ifade etti.

CEZA ALMADAN KURTULUYORLAR

İş yeri sahibi Barış, "Tam kapanma dönemi başladığında, 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde başımıza gelen ve bundan da öncesinde birçok kez Polatlı Yeni Sanayi Bölgesinde hırsızlık olayları ile karşı karşıya kaldık. Yaşanan bu hırsızlık olayları nedeniyle çok mağduruz. Sanayi esnaflarımız genel olarak aynı mağduriyeti yaşıyor.

  • Hırsızlar yüzlerini gizlemeleri nedeniyle teşhis edilemiyorlar, teşhis edilebilenler de bu sebeple ceza almadan kurtulabiliyorlar. Bu sayede daha fazlasını yaparak bizlere daha fazla zarar veriyorlar.

Eskiden hurda malzemeler dediğimiz malzemeler açıkta durabiliyordu. Şimdi onların yanı sıra imalat malzemelerimiz, boyanmış işlenmiş malzemelerimiz de çalınmaya başladı. Son yaşadığımız olayda üç gün üst üste, biri akşam 18.00 sularında diğerleri ise gece olmak üzere hırsızlığa uğradık. Tel örgü ile muhafazaya aldığımız bahçedeki yedek parçalarımızı tel örgüyü kesip içeri girerek çalıyorlar. Bu konuda gerçekten çok mağduruz. Çünkü artık ürünlerin piyasa değerinin dışında o ürünü meydana getirmek için burada çalışanlarımız emek veriyorlar. Ürünleri uzun bir süreçte işliyorlar. Bu ürünler özellikle pancar hasat sezonu yaklaştıkça oldukça gerekli oluyor. Kimilerini anında tespit edebiliyoruz kimilerini ise edemiyoruz. Özellikle pancar sezonunda bu konuda zorluk çekiyoruz. Üstelik bu hırsızların çaldığı ürünleri alan arkadaşları da esefle kınıyorum. Bu olay bir tek benim değil birçok kişinin başına geldi. Böyle giderse daha çok kişinin başına gelecek gibi duruyor. Bu olay bahçesinde malzemesi bulunan tüm arkadaşlarımızın da başına gelebilir" diye yaşanan hırsızlık olaylarını anlattı.

ÇALINAN EMEK PARADAN DAHA FAZLA

Sadece 3 günde 30 bin TL’nin üzerinde malzeme çalındığını belirten Barış, "Satış rakamı olarak baktığınızda 30 bin TL civarında fakat dediğim gibi paradan ziyade çalınan emek çok daha fazla. Emniyet ekipleri ile görüştük, kamera kayıtlarımızı kendilerine ilettik. Bizim için gerçekten yoğun mesai harcayıp hırsızları buldular fakat sonrasında bu arkadaşlar hiçbir ceza almadan aynı suça devam ediyorlar. Emniyet güçlerimiz artık bu şahısları yürüyüşlerinden, hal ve hareketlerinden nokta atışı gibi tanıyorlar. Şikayette bulunuyoruz, şahısları buluyorlar, bir miktar malzememizi buluyorlar ama daha sonra bu olay tekrarlanıp duruyor" dedi.

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı
Esenyurt'ta bir evin camının kırık olduğunu gören polis ekipleri, hırsız girmiş olabileceğinden şüphelendi. Ekipler daireye girip arama yaptı. Evin içinde biri olduğunu fark eden ekipler, hırsızı battaniyenin altında saklanırken yakaladı.


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