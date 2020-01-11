Gündem Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı

Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması gün ağarmasıyla tekrar başladı.

Haber Merkezi İHA
Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı. 140 metre boyunda 17 metre genişliğindeki gemi Kısırkaya açıklarında bekliyor
Kilyos açıklarında balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı. 140 metre boyunda 17 metre genişliğindeki gemi Kısırkaya açıklarında bekliyor

İstanbul Sarıyer Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının kurtarma çalışması başladı. Kaza sonucunda batan balıkçı teknesinde 3 kişi kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi
GÜNDEM
Balıkçı teknesinin çarpışması sonucu kaybolan 3 kişinin yeri tespit edildi

Dün gece saatlerinde karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar gün ağarmasıyla tekrar başladı

Bunun sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları su altı arama ve kurtarma çalışmalarını gün boyu sürdürmüştü.

Kilyos'ta kaybolan balıkçıların aranmasına ara verildi
GÜNDEM
Kilyos'ta kaybolan balıkçıların aranmasına ara verildi

Dün gece saatlerinde karanlığın iyice çökmesiyle ara verilen çalışmalar gün ağarmasıyla tekrar başladı. Kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti ekipleri çalışmaya başladı.

3 kişiden 1inin cesedi çıkarıldı

3 kişiden 1'inin cesedi çıkarıldı

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