Kaybolan küçük kız JASAT tarafından evine bir kilometre mesafede uyurken bulundu
Manisa'da evlerinin bahçesinde oynarken kaybolan beş yaşındaki Zümral Efe, ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık bir kilometre mesafede, duvarın yanında uyurken bulundu. Minik Zümral, yapılan sağlık kontrollerinden sonra ailesine teslim edildi.
Yunusemre ilçesi Yukarı Emlakdere Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde dün saat 19.00 sıralarında oyun oynayan Zümral Efe, ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen kızına ulaşamayan Tahir Efe (42), saat 21.30'da 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı üç Asayiş timi, üç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Jandarmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de destek verdi. Ayrıca Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bölgede insansız hava aracıyla da havadan tarama çalışması yapıldı.
REKLAM
Küçük Zümral, saat 22.30 sıralarında, JASAT tarafından evine yaklaşık bir kilometre mesafedeki bir duvarın dibinde uyurken bulundu. Yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu belirlenen Zümral Efe, ailesine teslim edildi.
Kızını bulan ekiplere teşekkür eden Tahir Efe, "Allah hepinizden razı olsun. Çocuğumu sağ salim buldunuz” dedi.