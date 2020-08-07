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Gündem Kaybolduğunu zannettiği altınları meğer çantasının astarındaymış Mutluluktan ağladı
BURSA

Kaybolduğunu zannettiği altınları meğer çantasının astarındaymış: Mutluluktan ağladı

Bursa'da önce şoke eden sonra sevindiren bir olay yaşandı. Ev almak için biriktirdiği 60 altını koyduğu çantada bulamayan Murat Kahraman, soluğu poliste aldı. Çantayı kontrol eden ekipler altınları çantanın astar kısmında buldu. Altınları bulununca mutluluktan ağlayan Kahraman, polislere teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Murat Kahraman'ın kaybettiğini sandığı altınları çantasının astarından çıktı.
Murat Kahraman'ın kaybettiğini sandığı altınları çantasının astarından çıktı.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşayan Murat Kahraman, ev alabilmek için yıllarca altın biriktirdi. 60 tane çeyrek ve tam altını, bir çoraba sarıp, laptop çantasına koydu.

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Astara sıkışmış

Bir süre sonra çantasını kontrol eden Kahraman, altınları göremeyince Görükle Polis Merkez Amirliği’ne gitti. Çanta 'delil' olarak el konularak, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Çantayı inceleyen polis memuru Serbülent Küme, altınların olduğu çorabın astara sıkıştığını fark etti.

Altın fiyatları yükseliyor
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Altın fiyatları yükseliyor
Altın fiyatları dün beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra hisse senedi piyasasındaki düşüş ve dolardaki hafif değer kaybına bağlı olarak yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,241 dolara kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,246.25 dolarda bulunuyor.

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  • Küme'nin altınları bulması üzerine Murat Kahraman’a telefonla bilgi verildi. Hemen polis merkezine gelen Murat Kahraman, mutluluktan gözyaşı dökerek, altınlarını teslim aldı.

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