Gündem Kayıp 3 yaşındaki Evrimin babası gözaltına alındı
TOKAT

Tokat haber: 3 yaşındaki Evrim bulundu mu? Evrim'in babası gözaltına alındı

Kayıp 3 yaşındaki Evrim'in babası gözaltına alındı

Tokat'ta kayıp 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Evrim'in babası, ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
3 yaşındaki Evrim'i arama çalışması sürüyor.
3 yaşındaki Evrim'i arama çalışması sürüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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