Gündem Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu Ben işim çıktığı için gidemedim
BURSA

Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu: Ben işim çıktığı için gidemedim

Kayıp dağcıların Bursalı arkadaşı konuştu: Ben işim çıktığı için gidemedim

Bursa Uludağ’da geçtiğimiz Pazar günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki kayıp amatör dağcının arkadaşı konuştu. Bursalı dağcı Ömer Yavuz, “Uludağ’da kayboldukları gün ben de onlarla birlikte yürüyecektim. İşim çıktığı için gidemedim. O gün ya üçümüz kaybolacaktık ya da geri dönecektik” dedi. 6 gündür aranan Efe Sarp’ın 12 Kasım günü yine Uludağ zirvesine tırmandığı, 2543 metrelik Zirve Tepe’de çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
İki kayıp amatör dağcının arkadaşı açıklama yaptı.
İki kayıp amatör dağcının arkadaşı açıklama yaptı.

Yaklaşık 10 yıldan beri düzenli olarak doğa yürüyüşleri yapan, Nepal’e, Avrupa ve Türkiye’de bir çok tırmanışlarının olduğunu belirten Bursalı tecrübeli dağcı Ömer Yavuz “Kayıp Efe Sarp ile yaklaşık 5-6 ay kadar önce bir doğa yürüyüşünde tanışmıştık. Sonrasında sosyal medyadan birbirimizi takip etmeye başladık. Uludağ ve diğer yürüyüşler konusunda birbirimizle fikir alışverişinde bulunup, planlar yapmaya başlamıştık” dedi.

İHA
12 Kasım’da zirvede çekilen görüntülerde Efe Sarp’ın Atatürk Posterli bir bayrak dalgalandırması dikkat çekti.

Efe ile 12 Kasım tarihinde bir Uludağ Saklıgöl ve zirve faaliyetinde yaptıklarını ifade eden Yavuz “O gün babasının bir arazi aracı vardı. Uludağ’da Wolfram madeninin oraya kadar gitmiştik. Oradan Uludağ Saklıgöl sonrasında zirve yaptık. Hava da güzeldi. Hava güzel olduğu için kendimizi yıpratmadan güzel bir zirve faaliyeti yapmıştık. Kendisi biraz yürüyüşlere ara vermesine rağmen bu zirve faaliyetini güzel bir şekilde tamamlamıştı. Herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Sonrasında da tekrar kaybolan arkadaşı Mert ile Uludağ’a geleceklerini ifade etmişti. 2-3 hafta önce geleceklerdi. İşlerindeki yoğunluklarından dolayı gelemediler, mesaiye kaldıkları için iptal oldu.

  • Ben de onlara eşlik edecektim. Sonrasında geçen hafta, (kayboldukları hafta) yine gelmek istediklerini söylediler, plan yaptılar. Bize katılır mısın demişlerdi. Ben de programım olacağını ifade ettim, haberleşiriz demiştim ama son olarak işimden dolayı gelemeyeceğimi söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor: Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı
GÜNDEM
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ediyor: Seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı

Uyarıda bulunmuş

Hava şartlarının biraz kötü olabileceğini, sağlam gelmelerini, donanımlı gelmelerini ilettiğini kaydeden Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar da Pazar günü gelmişler. Ben de şehir dışındaydım. Hava da kötüydü. Gelmeyeceklerini düşünmüştüm. Pazar sabahı kaybolduklarını öğrenene kadar. Tabi Efe ile Mert’in yanında ben de olabilirdim. O hava şartlarından haberim yoktu. Sisli puslu hava vardı, öğleden sonra daha da kötü oldu. Daha önce birkaç kez kötü faaliyetlerimiz oldu. Olumsuz hava şartlarına yakalanmıştık. Zaten oradaki hava şartlarını görmüş olsaydık, geri dönebilirdik ya da ben şu an onların yanında olabilirdim. Öyle bir durum söz konusuydu maalesef. Şu an onların yanında yokum. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım, hatta bir iki yürüdüğümüz noktaları da kontrol ettim ama bir ize rastlayamadık" diye konuştu.

Öte yandan 12 Kasım’da zirvede çekilen görüntülerde Efe Sarp’ın Atatürk Posterli bir bayrak dalgalandırması dikkat çekti.

Uludağ'da kaybolan dağcıların son görüntüleri
OYNAT 00:00
Uludağ'da kaybolan dağcıların son görüntüleri
Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaybolmadan saniyeler önce birlikte görüntülenen iki dağcının uzun süre konuştuktan sonra aynı yöne birlikte hareket ettikleri görülüyor. Ayrıca görüntülerde kayıp iki dağcının üzerilerindeki kıyafetlerin dağ şartlarında yürüyüşe elverişli olmadığı da görülüyor.


FETÖnün pazarlamacıları yakalandı

FETÖ'nün 'pazarlamacılar'ı yakalandı

Örgütün 'Avrupa' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltılar var.
Yarından itibaren yeniden başlıyor

Yarından itibaren yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi verdi.
Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

​Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni vergi düzenlemeleri...
El konulmadı<br>kendimiz devrettik

El konulmadı
kendimiz devrettik

Ankara'daki dev AVM'nin sahiplerinden açıklama.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
13 ton balığa<br>el konuldu

13 ton balığa
el konuldu

İstanbul'da avlanan balıkçılar denetledi.
Milyonları<br>ilgilendiren karar

Milyonları
ilgilendiren karar

Ayıplı ürün yıllar geçse de değiştirilebilecek.
20 ile yağış uyarısı

20 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İki katından<br>yüzde 50 indirim

İki katından
yüzde 50 indirim

​Yeni yıla sayılı günler kala indirim uyarısı.
Geriye<br>oyuncakları kaldı

Geriye
oyuncakları kaldı

İki küçük kardeş yangında hayatını kaybetti.
Ejderha<br>soyundan geliyor

Ejderha
soyundan geliyor

​Kraliyet aileleri yetiştiriyordu, çorbası 350 dolar.
Ankara'da ilk

Ankara'da ilk

​Türkiye'nin en büyüğü olacak.
2 trilyon<br>doları aşacak!

2 trilyon
doları aşacak!

​Gelecek hafta borsada işlem görmeye başlayacak.
Gürültücü komşu

Gürültücü komşu

​Anlaşma ile planı bozulan Yunanistan, boş tehditler savuruyor.
Dumansız fabrika

Dumansız fabrika

​Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt çevreci bir üretim yapıyor.
Barbarlar

Barbarlar

​Fransız polisi ölçüsüz şiddette sınır tanımıyor.
Beckham istiyor

Beckham istiyor

Falcao'yu isteyen kulübü başkan Cengiz açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.