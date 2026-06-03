Kayıp gençten acı haber: Cansız bedeni 13 kilometre uzakta bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı’na düşerek kaybolan Oğuz Kale (26) ile İlker P. (22) için yürütülen arama çalışmaları 7’nci gününde de aralıksız sürdü.

Bölgedeki su seviyesinin düşürülmesi amacıyla Sanko Barajı’ndan su akışının kesilmiş ve bunun ardından çay yatağında daha kapsamlı arama yapılabilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılmıştı.